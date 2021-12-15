Диетолог перечислил вредные для некоторой категории людей продукты

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что мед, лимон и имбирь могут быть вредны для людей с определенными заболеваниями.

В беседе с Nation News 14 декабря специалист разъяснил, что больше всего мед опасен для людей с избыточным весом и заболеваниями пищеварительной системы, а также с нарушениями углеводного обмена. По словам врача, «поступление простых углеводов в организм — это опасно».

Лимон, как отметил Бобровский, является пищевой кислотой, и при его регулярном употреблении в большом количестве может привести к раздражению желудочно-кишечного тракта. Кроме того, лимон может быть вреден для людей с гастритом, пишет RT.

Диетолог отметил, что лимон не помогает вылечить болезнь. Он повышает уровень витамина С, за счет чего облегчается течение болезни.

Что касается имбиря, то им не стоит злоупотреблять тем, кто уже сталкивался с гастритом или другими заболеваниями ЖКТ, отмечает телеканал «360».

В сентябре врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о вреде чрезмерного употребления лимона в сезон простуд, поскольку это может спровоцировать болезни горла. Происходит раздражение небных миндалин, что приводит к воспалению и тонзиллиту.