Эпидемиолог оценил вероятность искусственного происхождения «Омикрона»

Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский в среду, 15 декабря, в беседе с «Известиями» прокомментировал информацию о том, что новый штамм коронавируса мог быть создан искусственным путем.

«Вопрос об искусственном происхождении давно обсуждается, но никаких доказательств, кроме как предположений, высказанных на разных основах, связанных со структурой, в общем, никаких доказательств нет. Да и трудно здесь доказать — вряд ли кто-нибудь сознается. Хотя, как правило, если кто-то и сделал это, то может и объявить об этом, чтоб прославиться, как Герострат, который поджег храм Эфесский. Так что подождем», — подчеркнул Покровский.

О том, что «Омикрон» мог быть создан искусственно, ранее в этот день заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков. По его мнению, новый субвариант инфекции намеренно сделали «суперослабленным».

Вирусолог отметил, что в «Омикроне» собраны все мутации предшествующих штаммов, но одновременно с этим в нем присутствует «вставочка из трех аминокислот», соответствующих сезону COVID-19.

14 декабря главный медицинский специалист американской компании Moderna Пол Бертон отметил, что одновременное инфицирование штаммами коронавируса «Дельта» и «Омикрон» вероятно у людей со сниженным иммунитетом. По его словам, из-за сочетания двух штаммов возможно неконтролируемое развитие эпидемической ситуации.

Как утверждает группа исследователей, к концу апреля число погибших от «Омикрона» в Великобритании может варьироваться от 25 тыс. до 75 тыс.человек. Однако это зависит от эффективности вакцин. Бустерные дозы могут смягчить воздействие волны нового штамма COVID-19.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Комментируя эту информацию, в ВОЗ указали, что многие страны пока не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев летального исхода или поражения новым штаммом, поэтому пока трудно представить точные данные о реальном количестве смертей из-за «Омикрона».

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.