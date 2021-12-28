Взлетная полоса: как побеждают россияне

Россиянки во второй раз в новейшей истории выиграли золото в командном первенстве по фехтованию на рапире после Игр в Пекине в 2008 году. За российскую команду выступали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина