Взлетная полоса: как побеждают россияне

Самое большое число личных и командных побед в уходящем году россиянам принесла Олимпиада. Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые с 1996-го завоевала золото в командном многоборье на Олимпийских играх. Какие еще вершины покорили в этом году россияне — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене в Токио завоевала золото в прыжках в высоту — с результатом 2 м 4 см
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева
Россиянки во второй раз в новейшей истории выиграли золото в командном первенстве по фехтованию на рапире после Игр в Пекине в 2008 году. За российскую команду выступали Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Четыре золотые медали завоевали российские борцы: олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Абдулрашид Садулаев (весовая категория до 97 кг), Заур Угуев (до 57 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), а также борец греко-римского стиля Муса Евлоев (до 97 кг)
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Тхэквондисты Максим Храмцов и Владислав Ларин принесли в копилку российской сборной две высшие награды
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Фото: Getty Images/Kevin C. Cox
В стрельбе Россия получила две золотые медали, обе — на счету Виталины Бацарашкиной. Спортсменка победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м и 25 м
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева
Боксер Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом в весе до 57 кг
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева
Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев также взяли золото
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Евгений Рылов прервал серию в 25 лет без золота, на его счету две награды — за 100 м и 200 м на спине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева
Синхронистка Светлана Ромашина выиграла золото в дуэте со Светланой Колесниченко. Победа в групповых соревнованиях принесла Ромашиной седьмую золотую медаль Олимпийских игр, третью — Алле Шишкиной, Александре Пацкевич, вторую — Светлане Колесниченко, Марии Шурочкиной, Владе Чигиревой, первую — Марине Голядкиной и Полине Комар
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Российская писательница Мария Степанова с книгой «Памяти памяти» впервые попала в лонг-лист Международной Букеровской премии, в рамках которой ежегодно оценивают книги на английском языке. Она стала одной из 12 авторов, которые претендуют на главный приз
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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
Московский сервис «Социальный мониторинг» стал бронзовым призером «Оскара» в сфере инноваций — премии Edison Awards, которая посвящена новым технологиям
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
«Алые паруса – 2020» получили премию Global Eventex Awards в пяти номинациях: золото в номинациях «Арт-событие», «Праздничное мероприятие», «Культурное событие» и «Музыкальное событие», серебро — в номинации «Лучшая прямая трансляция»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
События российского фестиваля «Таврида.АРТ» 2020 года завоевали 6 наград — 2 золота, 3 серебра и 1 бронзу — на Международном конкурсе в области событийной индустрии Global Eventex Awards
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Mercedes-Benz Fashion Week Russia, одна из самых масштабных недель моды в мире и крупнейшая в России и Восточной Европе, стала победителем сразу двух международных премий — Shorty Awards и NYX Marcom Awards
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В России в этом году впервые прошла церемония вручения наград самого известного ресторанного гида Michelin. Международные эксперты отметили одной или двумя звездами девять заведений, все они расположены в Москве
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