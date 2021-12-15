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Путин призвал создать механизм контроля за ценами на стройматериалы
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Путин призвал создать механизм контроля за ценами на стройматериалы

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В России необходимо создать механизмы контроля за ценообразованием на стройматериалы. Об этом 15 декабря заявил президент страны Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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«Механизмы должны быть постоянные здесь. Не просто профилактические беседы, механизм контроля нужно создать», — указал российский лидер, выслушав доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о росте цен на стройматериалы.

11 ноября руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский сообщил, что ФАС создала демоверсию сервиса-реестра крупных производителей стройматериалов для оперативного контроля за ценообразованием. В реестр включена информация об объеме продаж, производственных мощностях и выручке отдельных компаний.

Глава службы подчеркнул, что ведомство не будет принимать административные меры только на основании данных реестра. ФАС намерена делать выводы о наличии или отсутствии в действиях хозяйствующих субъектов признаков нарушения закона о защите конкуренции только после детального изучения их деятельности, пояснил он.

В конце июля участники рынка недвижимости сообщили «Известиям», что с начала пандемии стоимость ремонта квартир и дач выросла на 32% из-за подорожания стройматериалов.

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