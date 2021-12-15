Военный обозреватель оценил возможность разгрома Украиной армии Венгрии

В случае вооруженного конфликта между Украиной и Венгрией поражение ждет именно украинских военных. Об этом в среду, 15 декабря, заявил военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм.

Он отметил, что в своем военном планировании Украина уже давно учитывает Венгрию как возможного противника. По словам эксперта, 10-я горно-штурмовая бригада формировалась именно с учетом возможного осложнения на украино-венгерской границе.

«Эта воинская часть считается гордостью ВСУ. Ее основой стали два печально известных батальона «Айдар» и «Донбасс». Поэтому считается, что у 10-й бригады очень высокий уровень боевой подготовки. Также ее личный состав — один из главных получателей американской военной помощи. В то же время боевых возможностей 10-й бригады не хватит, чтобы нанести поражение Вооруженным силам Венгрии. Уже несколько лет подряд Венгрия взяла курс на укрепление своих национальных военных сил», — подчеркнул Рамм.

В частности, по его словам, идет закупка немецких танков «Леопард», израильских противотанковых комплексов и современного стрелкового оружия. Военный обозреватель указал на то, что различные украинские эксперты и политики любят делать заявления о том, что ВСУ легко нанесут поражение Венгрии.

«Но фактически в случае такого конфликта поражение ждет именно украинских военных», — заключил он.

Ранее в этот день экс-глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной горно-штурмовой бригады ВСУ. По его словам, власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе, и именно поэтому границы в Закарпатье перекрыты.

В свою очередь полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с «Известиями» назвал бредом слова Жебривского. Он подчеркнул, что украинской армии нечем хвастаться, так как у нее нет ни авиации, ни флота, ни ракетных войск.