Величину прожиточного минимума увеличат в Крыму в 2022 году
Правительство Крыма установило величину прожиточного минимума на 2022 год. Сумма увеличится на 11,6%.
По данным министерства труда и социальной защиты республики, для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличили на 13,8% — до 13 379 рублей. Для пенсионеров величина выросла на 10,6% — до 1010 рублей. Для детей прожиточный минимум увеличили на 8,6%, он составит 12 720 рублей. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».
В расчете на душу населения прожиточный минимум вырастет на 11,6% и составит 12 274 рубля.
В России в 2022 году прожиточный минимум на душу населения составит 12 654 рубля. Для трудоспособного населения установлена величина в размере 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля.