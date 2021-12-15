Прямой эфир
Общество
Около 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет из-за участия в драках
Мир
В ЕС заявили о заполненности ПХГ на уровне ниже нормы
Общество
Синоптик предупредила о 20-градусных морозах в Москве
Экономика
Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли нацвалют в торговле
Политика
СФ одобрил продление заморозки накопительной части пенсии до 2024 года
Общество
Госдума одобрила использование водительских прав для идентификации клиентов
Спорт
Принц Чарльз посвятил гонщика Хэмилтона в рыцари
Мир
В ЕС предложили создать механизм совместных добровольных закупок газа в ПХГ
Экономика
Путин призвал создать механизм контроля за ценами на стройматериалы
Мир
В бундестаге призвали НАТО перейти к политике деэскалации в отношениях с РФ

Футболист «Барселоны» Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аргентинский форвард испанской «Барселоны» Серхио Агуэро завершил карьеру футболиста из-за проблем с сердцем. Об этом он заявил 15 декабря.

Бой Витории: чем запомнится португалец во главе «Спартака»
Место на тренерской скамейке красно-белых займет бывший ассистент Антонио Конте и Джан Пьеро Вентуры

«Я решил прекратить профессиональную карьеру. Это очень тяжелый момент», — сказал Агуэро на пресс-конференции.

Последний раз спортсмен выходил на поле 30 октября: в матче с «Алавесом» его заменили на 41-й минуте, сообщает «Спорт-Экспресс». Форварду внезапно стало плохо: он с трудом дышал и держался за грудь.

Оказалось, что Агуэро пережил приступ тахикардии. Его оставили в больнице, обследовали и выявили проблемы с сердцем. Изначально предполагалось, что аргентинец пропустит три месяца, но ситуация оказалась серьезнее.

Аргентинец перешел в «Барселону» летом после окончания срока контракта с английским «Манчестер Сити». Он успел провести за каталонский клуб пять матчей и забить один мяч.

Агуэро — пятикратный чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» и победитель Лиги Европы с мадридским «Атлетико». На его счету 41 мяч в 101 встрече за сборную Аргентины. В 2021 году он стал обладателем Кубка Америки.

Ранее, 1 ноября, о приостановке карьеры футболиста объявил вратарь московского ФК «Спартак» Артем Ребров. Он перешел на должность технического координатора клуба. Это произошло на фоне череды неудач команды в течение продолжительного времени.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021