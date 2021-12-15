Футболист «Барселоны» Агуэро завершил карьеру из-за проблем с сердцем

Аргентинский форвард испанской «Барселоны» Серхио Агуэро завершил карьеру футболиста из-за проблем с сердцем. Об этом он заявил 15 декабря.

«Я решил прекратить профессиональную карьеру. Это очень тяжелый момент», — сказал Агуэро на пресс-конференции.

Последний раз спортсмен выходил на поле 30 октября: в матче с «Алавесом» его заменили на 41-й минуте, сообщает «Спорт-Экспресс». Форварду внезапно стало плохо: он с трудом дышал и держался за грудь.

Оказалось, что Агуэро пережил приступ тахикардии. Его оставили в больнице, обследовали и выявили проблемы с сердцем. Изначально предполагалось, что аргентинец пропустит три месяца, но ситуация оказалась серьезнее.

Аргентинец перешел в «Барселону» летом после окончания срока контракта с английским «Манчестер Сити». Он успел провести за каталонский клуб пять матчей и забить один мяч.

Агуэро — пятикратный чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» и победитель Лиги Европы с мадридским «Атлетико». На его счету 41 мяч в 101 встрече за сборную Аргентины. В 2021 году он стал обладателем Кубка Америки.

Ранее, 1 ноября, о приостановке карьеры футболиста объявил вратарь московского ФК «Спартак» Артем Ребров. Он перешел на должность технического координатора клуба. Это произошло на фоне череды неудач команды в течение продолжительного времени.