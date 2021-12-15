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Врач назвала способ навсегда избавиться от жира на животе

Врач Лоуден назвала способ навсегда избавиться от жира на животе
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Чаще всего жир на животе возникает из-за низкого метаболизма. Если решить проблему с обменом веществ, то получится избавиться от лишнего веса навсегда. Такое мнение высказала врач американского центра метаболического здоровья и потери веса Элизабет Лоуден.

Специалист рассказала, что на низкий метаболизм указывает постоянное чувство усталости, частые головные боли, а также набор веса при обычном рационе питания. Чтобы ускорить метаболизм, необходимо набрать мышечную массу, советует врач.

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«Также стоит снизить энергетическую ценность ежедневного рациона — примерно на 250 килокалорий. Однако при этом важно оставить достаточно калорий, поскольку голод, напротив, замедляет обмен веществ — организм в этот момент начинает запасать жир впрок, опасаясь, что недоедание может быть длительным», — цитирует Лоуден Пятый канал 15 декабря.

Специалист посоветовала включить в рацион больше белков и полезных жиров — растительное масло, орехи и авокадо. При этом врач отметила, что ждать быстрых результатов желающим похудеть не стоит.

Ранее, 7 декабря, доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Екатерина Кудина рассказала, что резкая потеря веса является следствием серьезных проблем со здоровьем и поводом для обращения к врачу.

За день до этого, 6 декабря, диетолог Михаил Гинзбург перечислил способы здорового похудения к Новому году. Он рассказал, что для того, чтобы попробовать избавиться от двух-трех лишних килограммов, необходимо придерживаться основ здорового образа жизни. Это могут быть обязательные прогулки хотя бы 30 минут в день, а лучше дважды по полчаса. Они должны быть тонизирующими, чтобы нагрузка бодрила. Также важно помнить про полноценный сон, поскольку его нехватка мешает похудеть.

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