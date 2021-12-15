Рекорды по добыче угля и золота установит Якутия в 2021 году
Якутия достигнет исторических максимумов по добыче угля, золота, газа и нефти в 2021 году. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев во время оглашения послания депутатам Государственного собрания (Ил Тумэн).
По итогам года в Якутии будет добыто 12,65 млрд кубометров газа, 17 млн т нефти, 40,6 т золота и 30 т угля. Об этом пишет ИА SakhaNews. Николаев уточнил, что в республике реализуются крупные промышленные проекты и вводятся в эксплуатацию новые производства. Запущена высокотехнологичная шахта «Восточная Денисовская» и Нежданинский горно-обогатительный комбинат, решается вопрос о создании инфраструктуры для месторождения «Кючус».
На поддержку предприятий ювелирной, легкой и лесной промышленностей в 2022 году планируется направить 100 млн рублей.
О возможных рекордах глава республики сообщал в рамках Восточного экономического форума в сентябре. По словам Николаева, на территории Якутии на госбалансе числится порядка 3 тыс. месторождений и 16 тыс. проявлений минерального сырья.