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Подозреваемая в краже денег кассирша из Ачинска назвала себя жертвой шантажа

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Кассирша из Ачинска Красноярского края, которую подозревают в хищении более 20 млн рублей из отделения банка, заявила, что стала жертвой шантажа. Об этом 15 декабря сообщает издание «Запад24» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что женщина пришла в отделение полиции без похищенных денег. На допросе она рассказала, что отдала их угрожавшим ей людям, но не смогла описать внешность злоумышленников. Следствие проверяет ее показания.

О том, что женщина сдалась полиции, 14 декабря сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным следствия, руководитель кредитно-кассового офиса финансовой организации подал заявление о хищении 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс.

Мать подозреваемой сперва сказала, что не знает, где находится дочь, однако потом сама убедила ее пойти в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата».

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