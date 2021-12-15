Конкурс школьных столовых проведут во Владивостоке

Власти Владивостока объявили конкурс школьных столовых. Мероприятие проводится для мотивации учреждений совершенствовать организацию питания учеников.

Всего на конкурс поступило девять заявок. Уровень блюд оценит специальная комиссия, в состав которой вошли представители управления образования, общественной организации «Совет многодетных родителей» и депутаты. Определены несколько критериев оценки, в том числе вид и качество блюд, эстетическое состояние пищеблока и объем остатков пищи после школьных завтраков и обедов. Об этом пишет Vostokmedia.

Специалисты мэрии уточнили, что перед властями стоит задача создать конкурентную среду, чтобы выявить лучшие модели и принципы работы школьных столовых. Положительный опыт лучших школ будет распространен в других учреждениях.