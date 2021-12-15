Предупреждение о сильном гололеде и тумане выпустили в Башкирии
В Башкирии в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий. Возможны сильный гололед и туман. Предупреждение выпустил региональный главк МЧС.
Снегопад пройдет ночью, на севере республики осадки будут умеренными. Скорость ветра при этом может достигать 13 м/с. Температура ночью опустится до –7 градусов, а в восточной части — до –12 градусов.
На дорогах ожидается сильный накат, видимость из-за тумана составит не менее 1 тыс. м пишет ИА «МедиаКорСеть».
14 декабря сообщалось, что в Москве выросли почти 30-сантиметровые сугробы. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за сутки снега в Москве стало больше почти в два раза.