Умер один из первых экспертов СССР по антибиотикам Николай Егоров
На 101 году скончался один из создателей Международного биотехнологического центра МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор Николай Егоров. Об этом в среду, 15 декабря, говорится в сообщении на сайте факультета.
«14 декабря 2021 года на 101-м году ушел из жизни легендарный профессор Московского университета Николай Сергеевич Егоров. Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный профессор Московского университета, выдающийся микробиолог и биотехнолог, блестящий педагог и организатор образования», — сообщили в университете.
Николай Егоров участвовал в Великой Отечественной войне, был демобилизован по состоянию здоровья.
В 1948 году Егоров окончил кафедру микробиологии биофака МГУ, позднее был признан одним из выдающихся специалистов Советского Союза в области разработки антибиотиков.
Учебное пособие Егорова «Основы учения об антибиотиках» издавалось 6 раз, вошло в серию «Классический университетский учебник». Профессор читал лекции, посвященные теме антибиотиков, более 60 лет, отметили в вузе.
Кроме того, Егоров с 1967 по1988 год занимал пост замглавы министерства высшего и среднего образования СССР, являлся заведующим кафедры вуза.