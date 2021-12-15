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Евродепутат призвал ЕС оставить Россию в покое

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Евросоюзу следует оставить в покое Россию и начать вести с ней взаимовыгодный диалог. Об этом 15 декабря заявил французский депутат Николя Бей, представляющий политическую группу «Идентичность и демократия».

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По его мнению, ЕС стоит отказаться от «политики новой холодной войны», а также наладить сотрудничество с РФ в энергетической сфере.

«Нам недостаточно производить электроэнергию по доступным ценам, нам также необходимы партнеры по обеспечению недорогим природным газом… И несмотря на то что это многим не нравится, Россия — один из таких основных партнеров. Необходимо выйти из негативной спирали санкций и эмбарго, политики новой холодной войны, которую ведет Брюссель», — подчеркнул Бей на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

Как указал депутат, Евросоюз продолжает сотрудничество с Турцией, Китаем и США, несмотря на различные нарушения с их стороны. При этом ЕС «по иррациональной причине» отказывается от сотрудничества с РФ, отметил политик.

«Вы хотите, чтобы Россия оставила вас в покое? Оставьте в покое ее», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в этот день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против РФ в случае эскалации ситуации на Украине. При этом глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС хочет хороших отношений с Россией, но якобы «всё зависит от ее действий».

При этом ряд стран ЕС выступили против планов ввести новые санкций против РФ из-за Украины. Так, по информации агентства Bloomberg , Франция, Италия, Испания и ФРГ отдают предпочтение переговорам. Отмечается, что противоречия в ЕС основаны и на скептицизме в отношении информации о якобы планах РФ напасть на Украину.

До этого, 21 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

13 декабря замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в очередной раз опроверг домыслы о якобы подготовке нападения. Он указал, что российского вторжения на Украину не было и быть не может, а США зациклились на этой теме.

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