Уголовное дело возбудили по факту загрязнения рек в Амурской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды в Амурской области. По версии правоохранительных органов, предприятие по добыче россыпного золота допустило сток неочищенных вод в реки.
Проверку проводила Благовещенская межрайонная прокуратура совместно с министерством природных ресурсов. Установлено, что на участке предприятия неочищенные воды попали в водоемы. В реке Олонго допустимая концентрация вредных веществ была превышена в 14,29 раза, в Иликане — в 29,22 раза, в ручье Николаевском — в 657,76 раза. Об этом пишет «Амурская служба новостей».
На участке есть фильтрационные отстойники. Однако в дамбах обнаружены прораны, через которые сточные воды попали в реки.
Ущерб оценивается более чем в 50 млн рублей.