Календарь с фото священников выпустила Выборгская епархия

Календарь «Мой выбор» с художественными черно-белыми фотографиями священников, решившими в 20–25 лет посвятить свою жизнь служению Богу, выпустила Выборгская епархия. Об этом говорится на сайте епархия.

Календарь посвятили 130-летию епархии. В 1892 году она стала самостоятельной. Авторы календаря при этом отмечают, что черно-белый цвет фотографий — это цвет не уныния, а размышлений.

По словам епископа Выборгского и Приозерского Игнатия, которые приводит телеканал «78», люди, которые смотрят со страниц календаря, говорят о том, что сделали свой выбор и на выбранном пути служат Богу и Матери Церкви, являются полноценными гражданами страны и активными членами общества.

Тираж календаря — 150 экземпляров. Однако уже есть запрос на его получение. Издание распространяется через епархиальный склад, также его можно купить в храмах Выборга, Всеволожска и поселка Колтуши.

Ранее епископ Выборгский и Приозерский Игнатий проводил воздушный крестный ход в Ленинградской области с молитвами об избавлении от коронавируса. Епископ со святынями Коневского Рождество-Богородичного монастыря — Коневской иконой и мощами преподобного Арсения — облетел на вертолете Карельский перешеек и всю территорию Выборгской епархии, в том числе Выборг, Всеволожск и Приозерск, а также Кудрово, Токсово и Рощино.