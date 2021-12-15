Прямой эфир
Мир
В ЕС предложили наказывать 10 годами тюрьмы и штрафами за ущерб экологии
Мир
В бундестаге призвали НАТО перейти к политике деэскалации в отношениях с РФ
Мир
Запасы газа на Украине опустились почти до уровня начала закачки
Мир
Россия передала США предложения по выработке гарантий безопасности
Политика
Совет Федерации проголосовал за расширение полномочий полиции
Политика
Помощник госсекретаря США прибыла на встречу с Козаком в Москве
Мир
Илон Маск стал человеком года по версии Financial Times
Политика
ГД поддержала инициативу об обязательной эвакуации из зоны ЧС
Мир
ЕС готов расширять санкции против РФ в случае эскалации на Украине
Общество
ЦИК намерена расширить применение ДЭГ в регионах в 2022 году

В ЕС предложили наказывать 10 годами тюрьмы и штрафами за ущерб экологии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еврокомиссия предложила ввести за нанесение вреда экологии уголовную ответственность и наказание в виде 10 лет тюрьмы для физических лиц и штрафов до 5% от оборота компаний — для юридических. Об этом говорится в составленном ЕК проекте директивы о борьбе с преступлениями против окружающей среды, который 15 декабря представил еврокомиссар по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс.

Воздушная тревожность: «грязные» компании заплатят за отказ снижать выбросы
Для них могут в 100 раз повысить ставки за негативное воздействие на природу

«Новая директива будет означать гораздо более строгие наказания против людей и компаний за такие нарушения, как нелегальный сброс отходов, нелегальная торговля древесиной и загрязнение воды. Мы должны четко сказать, что преступления против окружающей среды не являются преступлениями без жертвы, так как они могут наносить непоправимый долгосрочный ущерб не только экосистемам, но и здоровью людей», — сказал он.

Еврокомиссар также добавил, что, в случае если преступления против окружающей среды привели к смерти или серьезным последствиям для здоровья людей, предлагается довести наказание до 10 лет лишения свободы для физических лиц, в то время как для компаний будут предусмотрены штрафы до 5% их оборота на мировом рынке.

Ранее, 11 октября, стало известно, что закон об ответственности бизнеса за ликвидацию экологического вреда начнет работать в России с 1 сентября следующего года. Отмечалось, что регулирование коснется промышленных площадок и цехов крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, а также объектов размещения наиболее опасных отходов.

В июне в Минприроды заявили «Известиям», что субъекты страны выявили у себя более 1900 «ядовитых территорий». Больше всего таких объектов оказалось на территории Ставропольского (около 260) и Красноярского (более 170) краев.

В послании Федеральному собранию 21 апреля 2020 года президент России Владимир Путин предложил ускорить принятие закона о финансовой ответственности владельцев предприятий за причиненный ущерб окружающей среде, так как бизнес должен работать по принципу «убери за собой».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021