В ЕС предложили наказывать 10 годами тюрьмы и штрафами за ущерб экологии

Еврокомиссия предложила ввести за нанесение вреда экологии уголовную ответственность и наказание в виде 10 лет тюрьмы для физических лиц и штрафов до 5% от оборота компаний — для юридических. Об этом говорится в составленном ЕК проекте директивы о борьбе с преступлениями против окружающей среды, который 15 декабря представил еврокомиссар по вопросам охраны окружающей среды и океанов Виргиниюс Синкявичюс.

«Новая директива будет означать гораздо более строгие наказания против людей и компаний за такие нарушения, как нелегальный сброс отходов, нелегальная торговля древесиной и загрязнение воды. Мы должны четко сказать, что преступления против окружающей среды не являются преступлениями без жертвы, так как они могут наносить непоправимый долгосрочный ущерб не только экосистемам, но и здоровью людей», — сказал он.

Еврокомиссар также добавил, что, в случае если преступления против окружающей среды привели к смерти или серьезным последствиям для здоровья людей, предлагается довести наказание до 10 лет лишения свободы для физических лиц, в то время как для компаний будут предусмотрены штрафы до 5% их оборота на мировом рынке.

Ранее, 11 октября, стало известно, что закон об ответственности бизнеса за ликвидацию экологического вреда начнет работать в России с 1 сентября следующего года. Отмечалось, что регулирование коснется промышленных площадок и цехов крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, а также объектов размещения наиболее опасных отходов.

В июне в Минприроды заявили «Известиям», что субъекты страны выявили у себя более 1900 «ядовитых территорий». Больше всего таких объектов оказалось на территории Ставропольского (около 260) и Красноярского (более 170) краев.

В послании Федеральному собранию 21 апреля 2020 года президент России Владимир Путин предложил ускорить принятие закона о финансовой ответственности владельцев предприятий за причиненный ущерб окружающей среде, так как бизнес должен работать по принципу «убери за собой».