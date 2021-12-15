Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в Подмосковье
Прокуратура проводит проверку по факту гибели ребенка при пожаре в Московской области. Причины возгорания установят в ходе экспертизы.
Пожар произошел 14 декабря в частном деревянном доме в деревне Посаденки в Волоколамском городском округе. После локализации горения было обнаружено тело четырехлетнего мальчика. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».
Проверку ведут Волоколамская городская прокуратура, а также Следственный комитет. Назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.
Ранее в этот день сообщалось о пожаре в неиспользуемом здании школы на Таганской улице в центре Москвы. В результате возгорания погибли два человека, есть пострадавший. По предварительной информации, погибшие были бездомными.