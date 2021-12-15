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В Совфеде назвали реалистами выступившие против санкций в отношении РФ страны

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Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в среду, 15 декабря, статью Bloomberg о том, что несколько крупных стран Евросоюза (ЕС) выступают против введения санкций в отношении России из-за предполагаемой эскалации ситуации с Украиной.

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«Это здравая точка зрения государств, которые являются реалистами в политике международных отношений», — сказал сенатор в беседе с RT.

По мнению парламентария, нормальные политические и экономические отношения с Россией являются благом для Европы.

«Это, в частности, позволяет сохранять стабильность на Европейском континенте и позволяет международному обществу спокойно сосуществовать и двигаться дальше», — заявил он.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на европейских дипломатов и официальных лиц, что ряд стран Евросоюза выступает против планов ввести новые санкций против РФ из-за Украины.

Так, Франция, Италия, Испания и ФРГ отдают предпочтение переговорам. Противоречия в ЕС также основаны на скептицизме в отношении информации о якобы планах РФ напасть на Украину, сообщает телеканал «360».

13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления стран «большой семерки» (G7) о возможных санкциях против России из-за якобы готовящегося вторжения на Украину являются очередными угрозами. Песков отметил, что, если речь заходит о необходимости деэскалации на Украине, Россия желает видеть призывы в адрес Киева о прекращении провокационных действий на линии разграничения в Донбассе, однако таких обращений нет.

За день до этого стало известно, что страны G7 намерены предупредить Россию, что вторжение на Украину будет иметь для нее тяжелые последствия и серьезную цену. Сообщалось, что министры финансов рассмотрят потенциальные санкции против России в случае якобы возможного нападения.

11 декабря главы МИД стран G7 выразили единство насчет последствий для России. Уточнялось, что, если Москва решит не идти по пути снижения дипломатической напряженности, это повлечет за собой огромные последствия и серьезные затраты.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может, США и страны Запада просто зациклились на этой теме. Он также подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

21 ноября Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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