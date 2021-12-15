Bloomberg: ряд стран ЕС выступили против введения санкций в отношении России

Несколько стран-членов Евросоюза (ЕС) не поддержали предложение о новых антироссийских санкциях из-за Украины. Об этом в среду, 15 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники в Европе.

Германия, Испания, Италия и Франция считают приемлемым проведение переговоров с Россией, они готовы обсуждать новые рестрикции против Москвы лишь в отдаленной перспективе, отметило агентство.

В других европейских столицах не разделяют такую позицию, считая поддержку новых санкций более эффективным для стабилизации ситуации, в частности, в отношениях РФ и Украины.

Так, источник сообщил агентству, что ряд политиков полагают, что санкции могут «сдержать» РФ от «нападения» на Украину.

13 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очередными угрозами» возможные санкции против России со стороны «Большой семерки» (G7) из-за якобы готовящегося вторжения на Украину. Он указал, что в адрес украинских властей Запад не делает заявлений с призывом об остановке провокаций на линии разграничения, сказал Песков.

Днем ранее стало известно, что страны G7 намерены предупредить Россию, что вторжение на Украину обернется для Москвы тяжелыми последствиями. Также страны договорились о совместной работе финансовых ведомств по разработке антироссийских санкций в случае якобы возможного нападения на Украину.

Вместе с тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что угроза «российского вторжения» на Украину исключена. По словам дипломата, США не могут касаться мероприятия, которые Россия осуществляет на своей территории.

8 декабря президент РФ Владимир Путин назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину. Он отметил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность.