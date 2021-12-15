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Штамм «Омикрон» размножается в легких в 10 раз хуже уханьского

Ученые рассказали, что штамм «Омикрон» размножается в легких в 10 раз хуже Уханьского
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Штамм коронавируса «Омикрон» реплицируется менее эффективно. Он в 10 раз хуже размножается в тканях легких человека, чем исходный вирус SARS-CoV-2, что может указывать на более низкую тяжесть заболевания. Такие данные вытекают из исследования, проведенного учеными с медицинского факультета LKS Университета Гонконга (HKUMed). Это первое исследование нового варианта коронавируса. Оно опубликовано на сайте Школы общественного здравоохранения медицинского факультета LKS Гонконгского университета.

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Для исследования вирусных заболеваний дыхательных путей ученые использовали удаленную легочную ткань. Исследователи успешно изолировали новый вариант вируса «Омикрон» и использовали его экспериментальную модель для сравнения инфекции с исходным SARS-CoV-2 от 2020 года и вариантом «Дельта».

Ученые обнаружили, что новый вариант вируса реплицируется быстрее, чем исходный вирус SARS-CoV-2 и вариант «Дельта» в бронхах человека. Через 24 часа после заражения «Омикрон» реплицировался примерно в 70 раз быстрее, чем «Дельта» и исходный вирус, однако в тканях легких «Омикрон» размножался более чем в 10 раз медленнее.

При этом, как уточнил руководитель исследования, доктор Майкл Чан Чи-вай, тяжесть заболевания у людей определяется не только репликацией вируса, но и иммунным ответом хозяина на инфекцию.

Исследование в настоящее время проходит рецензирование для публикации.

Ранее, 14 декабря, в ВОЗ заявили, что штамм «Омикрон» в настоящее время выявлен в 77 странах мира. Там также отметили, что данная разновидность коронавируса распространяется невероятно быстрыми темпами.

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о создании тест-системы для выявления «Омикрон»-штамма. По ее словам, тест-система уже тестируется в ЮАР.

Попова также сообщила, что прилетевшие в Россию из африканских стран пациенты с «Омикрон»-штаммом переносят COVID-19 в легкой форме. Из 177 вернувшихся россиян «Омикрон» выявлен у 16 человек.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Омикрон» пока недостаточно изучен и представляет собой новую угрозу. Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что вся логистика готова к экстремальной нагрузке.

Новый штамм коронавируса был выявлен в конце ноября в ЮАР.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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