Штамм «Омикрон» размножается в легких в 10 раз хуже уханьского

Штамм коронавируса «Омикрон» реплицируется менее эффективно. Он в 10 раз хуже размножается в тканях легких человека, чем исходный вирус SARS-CoV-2, что может указывать на более низкую тяжесть заболевания. Такие данные вытекают из исследования, проведенного учеными с медицинского факультета LKS Университета Гонконга (HKUMed). Это первое исследование нового варианта коронавируса. Оно опубликовано на сайте Школы общественного здравоохранения медицинского факультета LKS Гонконгского университета.

Для исследования вирусных заболеваний дыхательных путей ученые использовали удаленную легочную ткань. Исследователи успешно изолировали новый вариант вируса «Омикрон» и использовали его экспериментальную модель для сравнения инфекции с исходным SARS-CoV-2 от 2020 года и вариантом «Дельта».

Ученые обнаружили, что новый вариант вируса реплицируется быстрее, чем исходный вирус SARS-CoV-2 и вариант «Дельта» в бронхах человека. Через 24 часа после заражения «Омикрон» реплицировался примерно в 70 раз быстрее, чем «Дельта» и исходный вирус, однако в тканях легких «Омикрон» размножался более чем в 10 раз медленнее.

При этом, как уточнил руководитель исследования, доктор Майкл Чан Чи-вай, тяжесть заболевания у людей определяется не только репликацией вируса, но и иммунным ответом хозяина на инфекцию.

Исследование в настоящее время проходит рецензирование для публикации.

Ранее, 14 декабря, в ВОЗ заявили, что штамм «Омикрон» в настоящее время выявлен в 77 странах мира. Там также отметили, что данная разновидность коронавируса распространяется невероятно быстрыми темпами.

В тот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о создании тест-системы для выявления «Омикрон»-штамма. По ее словам, тест-система уже тестируется в ЮАР.

Попова также сообщила, что прилетевшие в Россию из африканских стран пациенты с «Омикрон»-штаммом переносят COVID-19 в легкой форме. Из 177 вернувшихся россиян «Омикрон» выявлен у 16 человек.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Омикрон» пока недостаточно изучен и представляет собой новую угрозу. Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что вся логистика готова к экстремальной нагрузке.

Новый штамм коронавируса был выявлен в конце ноября в ЮАР.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».