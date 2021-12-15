Военный эксперт предрек Украине встречу с мощью НАТО при конфликте с Венгрией
Полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин в среду, 15 декабря, в беседе с «Известиями» назвал бредом заявления экс-главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского о том, что Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной горно-штурмовой бригады ВСУ.
Литовкин подчеркнул, что украинской армии нечем хвастаться, так как у нее нет ни авиации, ни флота, ни ракетных войск.
«Венгерская армия — это армия страны, которая входит в НАТО, и если Украина нападет на страну, которая входит в НАТО, то ей придется встретиться со всей мощью НАТО. Он что, этого не понимает, когда вот такую бредятину несет?», — заявил Литовкин.
Жебривский сделал свое заявление ранее в этот же день. Он добавил, что власти Венгрии осведомлены о сильных позициях Украины в Закарпатском регионе, и именно поэтому границы в Закарпатье перекрыты.
В сентябре Украина резко отреагировала на подписание контракта между Венгрией и Россией о поставках газа через «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы.
Киев тогда выразил намерение обратиться в Европейскую комиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.
Кроме того, Украина инициировала перенос пятого заседания совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества с сопредседательством глав МИД двух стран. Несмотря на это, поставки российского газа в Венгрию по новому контракту начались 1 октября.