Молодые творцы выбрали «Легенды Тавриды»

Молодые деятели культуры и искусств выбрали новых лауреатов премии «Легенды Тавриды» — премии-признания легендарных личностей индустрии за вклад в профессиональное становление нового поколения творцов. Ее лауреатами стали телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко и искусствовед Ольга Свиблова. Также посмертно премии удостоен кинорежиссер Владимир Меньшов. Церемония награждения победителей состоится 21 декабря в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Она станет одним из ключевых событий недели «Тавриды.АРТ» в Москве.

«Уникальность этой премии в том, что «Легенды Тавриды» выбирают сами молодые творцы. Участники всех проектов «Тавриды.АРТ» предлагали тех, кто вдохновлял, поддерживал их на творческом пути и продолжает это делать. Из числа всех кандидатов был сформирован шорт-лист. А затем мастера «Тавриды.АРТ» — молодые эксперты творческих и креативных индустрий — проголосовали за номинантов. Так были выбраны четыре кандидатуры. И я полностью поддерживаю этот выбор — все они действительно Легенды!» — сказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

За вклад в развитие молодых музыкантов лауреатом премии выбран Игорь Матвиенко, заслуженный артист РФ, композитор и продюсер. За время работы с молодыми творцами «Тавриды.АРТ» он стал для них настоящим наставником. Его музыкальная академия выступает партнером образовательных заездов, фестиваля и кастинг-платформы проекта. Лучшие резиденты арт-кластера неоднократно получали возможность бесплатного обучения в академии М.А.М.А по различным направлениям музыкального искусства. «Таврида.АРТ» — это действительно уникальная платформа, объединяющая множество талантов и служащая мостом между поколениями. Для меня было большой честью принять участие в проекте, не только с точки зрения донесения своего опыта, но и, прежде всего, взаимного творческого обмена с молодежью, которой определенно есть о чем заявить и чем удивить», — отметил Игорь Матвиенко.

Церемония награждения пройдет 21 декабря на Новой сцене Театра им. Евг. Вахтангова. На ней встретятся мэтры и их ученики, семьи, коллеги и партнеры. В постановке церемонии приняли участие режиссеры –резиденты проекта: Павел Аверин, Никита Транцеев, Виктория Клипова и Кристина Звыкова. Памятную статуэтку для лауреатов премии разработали резиденты и эксперты арт-кластера.

С 16 по 25 декабря в рамках дней «Тавриды.АРТ» в Москве также состоятся: шоу резидентов арт-кластера; концерт симфонического оркестра и модный показ одежды дизайнеров-резидентов арт-кластера; музыкальный вечер «Есть только миг», посвященный 90-летию со дня рождения знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева, и другие события. Они пройдут в уже традиционном для проекта формате — синтезе шоу, общения и творчества. Главными действующими лицами станут резиденты «Тавриды.АРТ» — молодые творцы в возрасте от 18 до 35 лет — и деятели культуры и искусств, уже ставшие лидерами в своей сфере. Концерты, показы и шоу увидят москвичи и гости столицы, а также все желающие в любой точке мира — трансляции ключевых событий будут доступны онлайн.

Шоу резидентов «Тавриды.АРТ» состоится 18 декабря. Театрализованное музыкальное шоу развернется на площадке действующего завода «ЧЗЭМ-Энергомаш» в городе Чехове. Концерт увидят сотрудники завода и члены их семей.

16 декабря пройдет концерт симфонического оркестра и модный показ одежды резидентов-дизайнеров арт-кластера. Артисты покажут результат творческой коллаборации академической музыки, индустрии моды и монументальных работ резидентов проекта «Культурный код» платформы «Россия — страна возможностей». Симфонический оркестр под управлением дирижера Юрия Башмета. Также на площадке мероприятия пройдут мастер-классы по кастомизации одежды.

Частью программы «Тавриды.АРТ» в столице станет музыкальный вечер «Есть только миг», посвященный 90-летию со дня рождения знаменитого поэта-песенника Леонида Дербенева. Он пройдет 19 декабря в фудмолле «ДЕПО Москва». Резиденты арт-кластера вместе с детьми из проекта «Большая перемена» исполнят популярные композиции в новой интерпретации совместно с джазовым ансамблем Академии джаза Игоря Бутмана

20 и 22 декабря команда «Тавриды.АРТ» совместно с благотворительными фондами в преддверии новогодних праздников организует концерты в рамках социальной программы «Мир. Любовь. Искусство».

Все события «Тавриды.АРТ» в Москве пройдут с соблюдением актуальных требований Роспотребнадзора. Вход на мероприятия — свободный, при этом зрителям будет необходимо пройти предварительную регистрацию. Программа мероприятий и возможность подать заявку будут доступны на сайте.

Дни «Тавриды.АРТ» в Москве проходят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.