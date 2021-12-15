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СК начал проверку после смерти юноши в фитнес-клубе на западе Москвы

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Следователи начали проверку после смерти юноши по окончании тренировки в фитнес-клубе на западе Москвы. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова сообщила в среду, 15 декабря.

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По словам представителя ведомства, молодому человеку 2003 года рождения стало плохо во время тренировки в спортивном зале и он потерял сознание. «Очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь, юноша был госпитализирован в больницу, где, несмотря на оказанную помощь, скончался. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве проводится доследственная проверка», — сказала Иванова агентству городских новостей «Москва».

По предварительной информации, молодой человек скончался от острой сердечной недостаточности, вызванной врожденным пороком сердца. Юноша, у которого диагностировали клиническую смерть после схватки на ринге, оказался сотрудником фитнес-клуба, в котором произошел инцидент, передает РЕН ТВ.

Следствие приступило к проведению необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Судебно-медицинская экспертиза назначена для установления точной причины смерти юноши, пишет «Федеральное агентство новостей».

Процессуальное решение будет принято по итогам проверочных мероприятий.

Ранее, 18 ноября, мужчина в фитнес-клубе города Домодедово Московской области снизил темп бега на дорожке, а затем внезапно упал на ленту бегового тренажера и умер.

Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причины смерти, передает RT.

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