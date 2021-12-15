Прямой эфир
Мир
В ЕС предложили наказывать 10 годами тюрьмы и штрафами за ущерб экологии
Мир
В бундестаге призвали НАТО перейти к политике деэскалации в отношениях с РФ
Мир
Запасы газа на Украине опустились почти до уровня начала закачки
Мир
Россия передала США предложения по выработке гарантий безопасности
Политика
Совет Федерации проголосовал за расширение полномочий полиции
Политика
Помощник госсекретаря США прибыла на встречу с Козаком в Москве
Мир
Илон Маск стал человеком года по версии Financial Times
Политика
ГД поддержала инициативу об обязательной эвакуации из зоны ЧС
Мир
ЕС готов расширять санкции против РФ в случае эскалации на Украине
Общество
ЦИК намерена расширить применение ДЭГ в регионах в 2022 году

Юрист назвал возможную причину хищения средств банка с его корсчета в ЦБ

Юрист Уткин назвал возможную причину хищения средств банка с его корсчета в ЦБ
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России «слишком мало и слишком скромно» занимаются кибербезопасностью. Об этом заявил «Известиям» в среду, 15 декабря, Павел Уткин, ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр «Парфенон», комментируя сообщения Group-IB о похищении мошенниками денег с корсчета в Центробанке.

Новый фокус: мошенники атакуют денежные переводы в России
Потери отечественных компаний за последние три месяца эксперты оценивают в сумму от €10 млн до €15 млн

«Поэтому не стоит надеяться на то, что после обнародования данного кейса хакерские атаки на счета резко прекратятся. Их просто не афишируют», — сказал он.

Ранее в этот же день стало известно, что, согласно отчету Group-IB, хакерская группировка MoneyTaker похитила деньги одного из банков, не входящих в первую сотню крупнейших, получив доступ к системе межбанковских переводов АРМ КБР (автоматизированное рабочее место клиента Банка России). Всего похитили 500 млн рублей с корсчета банка в ЦБ. Это произошло впервые с 2018 года.

«На самом деле всё гораздо серьезнее, чем кажется. Деньги пропадают не только с корреспондентских счетов банков в ЦБ, но и со счетов физических и юридических лиц в банках, и тоже за счет лазеек в программном обеспечении как непосредственно банков, так и регулятора», — считает Уткин.

Ущерб от такой деятельности, по его словам, «в разы превышает озвучиваемые масштабы». За одну операцию, которая может готовиться несколько месяцев, хакеры могут «легко увести более миллиарда рублей, которые потом просто потеряются в огромном количестве трансакций на зарубежные счета и обналичивание через «ямы», то есть компании-однодневки», пояснил специалист.

Он отметил, что часто такие истории происходят с банками, которые «балансируют на грани введения внешнего управления или отзыва лицензии». По его словам, проблема состоит в том, что регулятор мало не занимается этими вопросами, а у Министерства внутренних дел (МВД) «нет достаточного количества специалистов», чтобы или разработать программное обеспечение для пресечения таких действий, или выследить мошенников, которые «хорошо прячутся и почти не выходят на прямой контакт друг с другом».

«Также нужно отметить, что такие операции невозможны, если в банке нет своего человека, который может или одобрить определенную трансакцию, вызывающую вопросы у службы безопасности, или собственноручно ее провести», — полагает юрист.

Иван Самойленко, управляющий партнер коммунникационного агентства B&C Agency, отвечая на вопрос «Известий» о том, скажется ли кража на имидже банка, отметил, что случившееся является для банка «негативным инфоповодом». Однако это «не критичное событие и при правильной коммуникации с медиапространством банк может спокойно избежать кризисных коммуникационных сценариев», полагает эксперт.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021