В МИЦ «Известия» обсудят планы россиян на новогодние праздники

16 декабря в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Туриндустрия: предварительные итоги года и планы на новогодние праздники».

Куда россияне планируют поехать на новогодние праздники? Какие туристические направления доступны и пользуются популярностью? Как текущая эпидемиологическая ситуация и появление штамма «Омикрон» могут повлиять на правила въезда в Россию и зарубежные страны? Каковы предварительные итоги года в туриндустрии? Как будет реализовываться новый этап программы туристического кешбэка?

Участники:

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма;

Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств;

Валерий Коровкин, советник ассоциации «Турпомщь» по международным вопросам.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Обращаем ваше внимание, что представители СМИ будут допущены на пресс-конференцию при наличии QR-кода или отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до мероприятия.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.