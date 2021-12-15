В Германии оценили предложение ЕК о реформировании Шенгенской зоны

Депутаты бундестага, а также члены ландтагов немецких федеральных земель в среду, 15 декабря, прокомментировали «Известиям» предложение Еврокомиссии реформировать Шенгенское пространство с учетом пандемии коронавируса и миграционного кризиса на границе ЕС и Белоруссии.

Так, член комитета бундестага по международным делам Евгений Шмидт отметил, что, с одной стороны, контрабандисты, которые маскируются под некие неправительственные организации, занимаются массовой транспортировкой нелегалов в ЕС, при этом игнорируя границы Шенгена, а в Европе никто не занимается ни их учетом, ни регистрацией. По его словам, по ЕС перемещаются сотни тысяч людей без каких-либо документов. С другой стороны, европейские государства на фоне пандемии коронавируса вводят ограничения для перемещения своих граждан, не редко перекрывая внутренние границы, добавил Шмидт.

«Данное положение вещей, когда для нелегальных мигрантов открыты все границы, и, по сути, неизвестно, сколько скрывается среди них террористов и преступников (в угоду левой идеологии по открытым границам Европы для массовой миграции), дошло до критической точки и грозит внутренней стабильности европейских государств, не все из которых готовы открыть свои границы для неконтролируемой миграции», — подчеркнул он.

Член комитета бундестага по делам Европейского союза Норберт Кляйнвехтер выразил аналогичное мнение, указав на то, что нелегалы регулярно злоупотребляют шенгенской системой. Помимо закрытия внешних границ ЕС он также предложил окончательно обезопасить границу и Германии.

При этом депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен отметила, что последние события доказали, что границы Европы не настолько легко диффундировать извне.

«Польские погранвойска показали, как нужно защищать границы своего государства. Я думаю, что контроль внутри Шенгенской зоны позволит еще раньше выявлять нарушителей, пересекающих границу нелегально, не давая им проникнуть вглубь Евросоюза, вернее, на территорию ФРГ. Но то, насколько каждое государство внутри Шенгенской зоны строго контролирует своих границы, должно решать руководство данной страны, а не Европарламент», — заявила она.

По мнению депутата ландтага федеральной земли Гессен Дмитрия Шульца, если уже официальные лица ЕС рассматривают возможность реформирования, видимо, шенгенский проект провалился. Большая проблема состоит в том, что внешние границы не защищены должным образом, указал политик, добавив, что внутренняя свобода передвижения возможна лишь при условии строгого внешнего пограничного контроля. Также с необходимостью изменения подхода к Шенгенской зоне согласился и депутат городской палаты Берлина Гуннар Линдеманн, особенно если речь идет об охране внешних границ.

Накануне ЕК предложила реформировать Шенгенское пространство с учетом пандемии коронавируса и миграционного кризиса. Так, в контексте миграционного кризиса Еврокомиссия предложила сократить число действующих контрольно-пропускных пунктов, усилить меры по охране внешней границы ЕС и рассматривать заявки беженцев на предоставление убежища прямо на приграничной территории.

Также члены комиссии предложили минимизировать ограничения на передвижение внутри Шенгенской зоны. Дело в том, что с 2015 года некоторые страны ЕС ввели временный контроль на границах внутри Шенгена из-за миграционного кризиса, террористических угроз и последовавшей пандемии коронавируса. ЕК же предложила упорядочить эту процедуру и вводить ограничения только общим решением Совета ЕС и если речь идет об общей угрозе.

9 декабря французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция во время председательства в ЕС начнет реформу Шенгенской зоны, поскольку Европе необходимо лучше защищать свои внешние границы. Вторым приоритетом президент Франции назвал создание механизма экстренной помощи приграничным странам в кризисных ситуациях.

С начала ноября обострилась ситуация на границе Польши и Белоруссии, куда с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, стремящихся попасть в ЕС. Польские пограничники применяли против беженцев слезоточивый газ и водометы.