Конкурс по созданию доступной среды объявят в Мурманской области

Три муниципалитета в Мурманской области получат финансовую поддержку за лучшие практики по созданию доступной среды для инвалидов. Конкурс пройдет в 2022 году.

Порядок проведения конкурса установил глава региона Андрей Чибис. Муниципалитеты смогут получить поощрение за повышение уровня доступности объектов и услуг социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

За первое место муниципалитет получит 7 млн рублей, за второе — 5 млн рублей, за третье — 3 млн рублей. Впервые конкурс объявят в феврале 2022 года, в дальнейшем мероприятие станет ежегодным.

В Мурманской области проживают свыше 30,1 тыс. инвалидов, в том числе 2,9 тыс. детей.