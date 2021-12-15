Новую особо охраняемую природную зону создадут в Томске

Минприроды РФ согласовало проект создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения в Михайловской роще в Томске. На территории разместится современный парк отдыха.

Согласно проекту, Михайловскую рощу разделят на функциональные зоны. В естественной зоне, где расположены родники и ценные виды деревьев, введут жесткий режим использования. В рекреационной зоне обустроят участки для отдыха и набережную реки Ушайки. Об этом пишет РИА «Томск».

ООПТ не затронет участок рощи, где сейчас находятся спортивные и детские площадки. Данный участок в дальнейшем будут развивать как современный городской сад.

Интерес к проекту уже проявил инвестор. Он рассчитывает создать современный парк на концессионных условиях.

Площадь Михайловской рощи составляет 53 га. Парк был основан в XIX веке меценатом Петром Михайловым.