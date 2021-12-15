Dongfeng привезет в Россию новый пикап

Китайская компания Dongfeng во втором квартале 2022 года начнет продажи в России нового пикапа Rich 6. В модельном ряду новинка дополнит кроссовер DFM 580. Об этом 15 декабря сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу бренда.

Пикап Dongfeng Rich 6 представляет собой лицензионную версию Nissan Navara и выпускается одним из подразделений Dongfeng Motor — компанией Zhengzhou Nissan.

Длина, ширина и высота Dongfeng Rich 6 составляет 5290, 1850 и 1810 мм соответственно. Колесная база — 3150 мм. Дорожный просвет модели достигает 215 мм.

Под капотом автомобиля установлен дизельный двигатель объемом 2,5 л мощностью 140 л.с. Модель комплектуется пятиступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

В оснащение Dongfeng Rich 6 входят светодиодные дневные ходовые огни, кондиционер, камера заднего вида, функция бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя.

10 декабря сообщалось, что компания Haval представила внедорожник Dargo. Первым зарубежным рынком для модели станет именно Саудовская Аравия, после чего новинка также появится в Ираке, Чили, России, Украине и других странах.