Прямой эфир
Политика
ГД поддержала инициативу об обязательной эвакуации из зоны ЧС
Мир
ЕС готов расширять санкции против РФ в случае эскалации на Украине
Мир
Канцлер ФРГ отметил готовность к конструктивному диалогу с Россией
Общество
ЦИК намерена расширить применение ДЭГ в регионах в 2022 году
Спорт
Путин подтвердил намерение посетить открытие Олимпиады в Пекине
Политика
Совет Федерации одобрил закон о публичной региональной власти
Мир
Переговоры помощника госсекретаря США с Рябковым завершились
Наука
Рогозин сообщил о способности МКС проработать до 2030 года
Армия
Российский фрегат поразил цель ракетой новейшего комплекса «Ответ» в Японском море
Мир
Первую часть ЖД между РФ и КНР через Монголию запустят летом 2022 года
Сюжет:

Вирусолог допустил искусственное происхождение «Омикрон»-штамма коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стремительно распространяющийся в мире «Омикрон»-штамм коронавируса мог быть создан искусственно. Об этом 15 декабря в эфире «Радио России» заявил директор центра Глобальной вирусологической сети, советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков.

По его мнению, новый субвариант инфекции намеренно сделали «суперослабленным». Так, в цепочке ДНК южноафриканского штамма специалист увидел набор мутаций, которые характерны для других штаммов.

«Омикрон» мог сформироваться среди миллионов людей, зараженных ВИЧ»
Вирусолог Павел Волчков — о новом штамме коронавируса, анализе на поддельные сертификаты о вакцинации и «детях» «Дельты»

«Сейчас англичане решили прекратить пандемию, потому что настало время каких-то решительных изменений в мире», — сказал Чумаков.

Вирусолог отметил, что в «Омикроне» собраны все мутации предшествующих штаммов, но одновременно с этим в нем присутствует «вставочка из трех аминокислот», соответствующих сезону COVID-19. По убеждению ученого, эта деталь не могла возникнуть в данном штамме в условиях естественного происхождения.

Ранее, 14 декабря, в ВОЗ заявили, что штамм «Омикрон» в настоящее время выявлен в 77 странах мира. Там также отметили, что данная разновидность коронавируса распространяется невероятно быстрыми темпами.

В тот же день директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Майкл Райан заявил, что до пика заболеваемости штаммом COVID-19 «Омикрон» в мире, возможно, остается всего несколько недель, пишет Life.Ru. При этом он напомнил, что одной из самых эффективных мер борьбы с распространением заболевания является вакцинация.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Комментируя эту информацию, в ВОЗ указали, что многие страны пока не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев летального исхода или поражения новым штаммом, поэтому пока трудно представить точные данные о реальном количестве смертей из-за «Омикрона».

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021