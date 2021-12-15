Вирусолог допустил искусственное происхождение «Омикрон»-штамма коронавируса

Стремительно распространяющийся в мире «Омикрон»-штамм коронавируса мог быть создан искусственно. Об этом 15 декабря в эфире «Радио России» заявил директор центра Глобальной вирусологической сети, советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков.

По его мнению, новый субвариант инфекции намеренно сделали «суперослабленным». Так, в цепочке ДНК южноафриканского штамма специалист увидел набор мутаций, которые характерны для других штаммов.

«Сейчас англичане решили прекратить пандемию, потому что настало время каких-то решительных изменений в мире», — сказал Чумаков.

Вирусолог отметил, что в «Омикроне» собраны все мутации предшествующих штаммов, но одновременно с этим в нем присутствует «вставочка из трех аминокислот», соответствующих сезону COVID-19. По убеждению ученого, эта деталь не могла возникнуть в данном штамме в условиях естественного происхождения.

Ранее, 14 декабря, в ВОЗ заявили, что штамм «Омикрон» в настоящее время выявлен в 77 странах мира. Там также отметили, что данная разновидность коронавируса распространяется невероятно быстрыми темпами.

В тот же день директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Майкл Райан заявил, что до пика заболеваемости штаммом COVID-19 «Омикрон» в мире, возможно, остается всего несколько недель, пишет Life.Ru. При этом он напомнил, что одной из самых эффективных мер борьбы с распространением заболевания является вакцинация.

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти от последствий штамма «Омикрон». Комментируя эту информацию, в ВОЗ указали, что многие страны пока не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев летального исхода или поражения новым штаммом, поэтому пока трудно представить точные данные о реальном количестве смертей из-за «Омикрона».

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.