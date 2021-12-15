При пожаре в центре Москвы погибли два человека

Пожар возник в неиспользуемом здании школы на Таганской улице в центре Москвы, погибли два человека. Об этом сообщил 15 декабря Telegram-канал «112».

По оценке спасателей, площадь возгорания составила 50 кв. м. После тушения в ходе разборов конструкций пожарные обнаружили тела двух мужчин. Третий человек пострадал.

По предварительной информации, погибшие были бездомными.

13 декабря на Крымском Валу в Москве произошел пожар на складе резины. По словам очевидцев, на месте пожара были слышны взрывы.

11 декабря пожар вспыхнул в квартире пятиэтажного дома на востоке столицы. Пострадали четыре человека, среди которых оказались двое несовершеннолетних.