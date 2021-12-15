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Проект планировки левого берега Дона утвердили в Ростове-на-Дону

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Архитекторы, экологи и общественные активисты поддержали проект планировки и межевания участка рядом со стадионом «Ростов-Арена». Во время общественных обсуждений его поддержали 92% участников, рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Участники слушаний рекомендовали утвердить проект, чтобы заболоченную территорию превратить в благоустроенный проект. Там построят школу, поликлинику и детские сады. Также появится рекреационная зона с объектами спорта и отдыха, которая станет продолжением развития левобережья. Рядом расположится станция канатной дороги, пишет RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что в следующем году в городе начнется первый этап по переносу порта на левый берег. Сначала планируют возвести причальную стенку, железнодорожные пути и склады, а также организовать грузовые площадки и инженерную инфраструктуру. Его завершат в 2023 году. На втором этапе будут наращивать мощность уже работающего на левом берегу порта.

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