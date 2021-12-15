Стали известны подробности о фигурантах «ингушского дела»

Фигуранты «ингушского дела» обвинялись в организации опасного для жизни насилия в отношении полиции, а также в организации и участии в деятельности экстремистского сообщества. Приговоренный к девяти годам лишения свободы Ахмед Барахоев в 2016 году выдвигался в депутаты Народного собрания Республики Ингушетия, но ему было отказано. РЕН ТВ 15 декабря публикуют подробности о фигурантах уголовного дела.

Так, в 2016 году Барахоев устроил собрание среди друзей и родственников, на котором заявлял, что действующий тогда лидер Ингушетии Юнус-Бек Евкуров ведет неправильную политику по отношении к гражданам, проживающим в отдаленных селах республики.

В сентябре того же года он совершил поджог своей машины и при этом выставил произошедшее как якобы произвол со стороны властей региона.

Также на девять лет был осужден Муса Мальсагов. С 2005 года он является председателем ингушского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», а с 2008 года — членом общественной наблюдательной комиссии. Кроме того, он был членом оппозиционного совета тейпов ингушского народа.

К девяти годам суд приговорил и Маслагу Ужахова.

30-летний Исмаил Нальгиев, получивший восемь лет колонии, является оппозиционно настроенным блогером, активистом АНО «МАШР» и членом регионального отделения политической партии «Яблоко».

Зарифа Саутиева, приговоренная к семи годам и шести месяцам лишения свободы, во время протестов в 2019 году призывала активистов оказать сопротивление сотрудникам Росгвардии.

Ужахову, Барахоеву и Мальсагову вменяли статью о создании экстремистской организации. Их признали организаторами, остальных фигурантов — участниками. Ужахову помимо прочего предъявляли обвинение по статье о создании НКО, которая побуждает к отказу от исполнения гражданских обязанностей или совершению противоправных деяний.

Ранее в среду Кисловодский городской суд вынес приговор по делу организаторов акций против изменения границ между Ингушетией и Чечней, которые проходили в 2019 году в Магасе. Подсудимых Ужахова, Барахоева и Мальсагова приговорили к девяти годам, Нальгиева — к восьми годам, а Зарифу Саутиеву — к семи.

В сентябре 2018 года было подписано соглашение, закрепляющее административную границу между Чечней и Ингушетией, которая оставалась неуточненной после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ равноценно распределил между республиками нежилые территории Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни.

Документ не противоречил федеральному законодательству и нормативно-правовым актам РФ. Однако ряд активистов воспользовался слабой осведомленностью населения.

26 марта 2019 года в Магасе состоялась оппозиционная акция, которая быстро перешла в несанкционированный митинг. Шестеро организаторов находились на площади до утра, в это время происходили стычки с Росгвардией, сотрудники получили травмы.