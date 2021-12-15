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В Якутии в отношении главного инженера АК «Алроса» возбудили уголовное дело о взятке

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В Якутии в отношении главного инженера управления капитального строительства АК «Алроса» и представителя коммерческой компании возбуждены уголовные дела о получении и даче взятки. Об этом 15 декабря сообщает Следственный комитет (СК) РФ.

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По данным следствия, главный инженер получил взятку в особо крупном размере, более 4 млн рублей, от представителя коммерческой организации. Оба были задержаны при передаче денежных средств, и по ходатайству следователя СК России в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантам предъявлено обвинение.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица»), а также по ч. 5 ст. 291 УК РФ о даче взятки.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, 13 декабря, суд в Свердловской области осудил бывшего сотрудника полиции на семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за взятку в 300 тыс. рублей. Суд счел доказанным следствием, что в сентябре 2020 года подсудимый и два напарника получили 300 тыс. рублей за непривлечение местного жителя к уголовной ответственности. Также было выявлено преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

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