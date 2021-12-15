Пенсионерка отдала мошенникам $2,5 тыс. в Ульяновске

Полиция проводит проверку по факту мошенничества в отношении 81-летней пенсионерки в Ульяновске. Злоумышленники убедили женщину, что ее дочь попала в ДТП, и забрали $2,5 тыс.

По словам потерпевшей, 9 декабря ей поступил звонок на стационарный телефон. Женщина назвалась дочерью пенсионерки. Мошенница рассказала, что якобы попала в ДТП и теперь ей нужны деньги. После этого позвонил мужчина, представившийся сотрудником полиции. Он предложил заплатить за «решение проблемы» и обещал отправить курьера за деньгами, пишет ulpravda.ru.

Напуганная женщина согласилась отдать деньги. Она передала свои сбережения курьеру. Спустя несколько дней пенсионерка связалась с дочерью и поняла, что стала жертвой обмана.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. В полиции напоминают, что при подобных звонках следует задавать наводящие вопросы, ответы на которые посторонние люди знать не могут. Также стоит спросить, в каком отделе полиции находится родственник, а затем перепроверить информацию через дежурную часть районного отдела полиции.