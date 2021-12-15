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В Москве подвели итоги туристической премии «Путеводная звезда – 2021»

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина поздравила лауреатов туристической премии «Путеводная звезда». Победителей во всех 18 номинациях определили в проекте «Активный гражданин».

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Церемония награждения состоялась 14 декабря в МХАТ имени М. Горького.

«Онлайн-голосование проходило с 11 ноября по 3 декабря и было разделено на четыре этапа, в каждом из которых приняли участие более 150 тыс. человек. Наград удостоились популярные экскурсионные и гастрономические проекты, рестораны, музеи, отели. Поздравляем вас с победой и такой высокой оценкой со стороны жителей!» — рассказала Сергунина, ее слова приводит портал mos.ru.

Лауреаты получили дипломы от столичного комитета по туризму и проекта «Активный гражданин», а также памятные статуэтки.

Так, например, в номинации «Московские впечатления: выставки и музеи» победила выставка «Илья Репин: известный и неизвестный». В Третьяковской галерее представлено около 30 картин художника разных лет — живописные и графические произведения.

В категории «Московское гостеприимство: новая точка притяжения» победил Северный речной вокзал, который сегодня является современным общественным пространством. Здание Северного речного вокзала — памятник архитектуры 1930-х годов.

Расположенный в самом центре Москвы и оформленный в стиле старинной дворянской усадьбы ресторан «Кафе Пушкинъ» победил в номинации «Ресторан русской кухни». Кафе-кондитерскую «Буше», где можно попробовать более 10 видов хлеба, десертов, слоек и тортов, отметили в номинации «Московская кондитерская».

Реализация масштабной программы «Мой район» началась в 2018 году, она нацелена на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.

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