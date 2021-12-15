«Мегафон» предложил новый формат оплаты покупок в салонах связи

«Мегафон» первым в России предложил клиентам розничных магазинов оплачивать товары частями без процентов и оформления кредитного договора. Услуга реализована на базе финтех-платформы PayStep, разработанной компанией ЦФТ. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Известия» в среду, 15 декабря.

Так, новый сервис позволяет покупать любые товары в салонах «Мегафона» стоимостью до 30 тыс. рублей, разделив оплату на четыре равные части. При покупке клиент вносит 25% от стоимости в розничном магазине. Затем раз в две недели необходимо оплачивать еще по 25% или погасить остаток досрочно единым платежом.

Данный формат не требует заключения кредитного договора, а также не предусматривает комиссий и процентов. Отмечается, что для совершения покупки в новом формате покупателю необходимо предоставить минимум информации: номер телефона, ФИО, дату рождения и фото. Процесс оформления услуги занимает около двух минут и предоставляется гражданам РФ и стран СНГ.

«Мы считаем, что новый сервис имеет большие перспективы на рынке. Это альтернативный финансовый инструмент, позволяющий покупателям практически мгновенно получить нужный товар», — рассказал генеральный директор «Мегафон Ритейл» Владимир Скурихин.

Он также отметил, что пилотный проект стартовал в 10 регионах России, в том числе в Москве и области. В следующем году планируется сделать услугу доступной во всех регионах, если она будет пользоваться высоким спросом.

По результатам первых дней пилота наиболее востребованными в рамках услуги стали смартфоны, беспроводные наушники и аксессуары.

Финтех-сервис PayStep, на базе которого работает новая услуга «Мегафона», дает возможность осуществлять продажи в формате BNPL (Buy now, pay later / «Покупай сейчас, плати позже»). Это первое в РФ полнофункциональное решение для поддержки BNPL как в цифровых каналах, так и в салонах продаж.