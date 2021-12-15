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ПСБ и ТПП расширят доступ малого бизнеса к проектам диверсификации ОПК

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Промсвязьбанк (ПСБ) и Торгово-промышленная палата (ТТП) РФ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны выстроят механизмы взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства (МСБ) и организациями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для реализации проектов диверсификации. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 15 декабря.

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Подписали документ председатель ПСБ Петр Фрадков и глава ТТП Сергей Катырин.

Соглашение заключили в рамках проведения собрания совета руководителей ТПП РФ. В мероприятии приняли участие делегаты от региональных ТПП, руководители коммерческих организаций, союзов, ассоциаций, представители Федерального собрания России, исполнительной власти и общественных организаций, отмечается в документе.

«ПСБ обладает уникальными компетенциями по работе с предприятиями ОПК — банк не только комплексно обеспечивает сектор необходимыми финансовыми решениями, но и выступает интегратором взаимодействия всех участников рынка при реализации проектов диверсификации», — сказал Фрадков.

По его словам, вместе с ТТП ПСБ поможет инновационным высокотехнологичным организациям малого бизнеса создать эффективный диалог и наладить работу с предприятиями оборонного сектора. Также стороны помогут малому бизнесу запустить проекты по выпуску новой совместной продукции гражданского назначения и сделать их успешными, добавил Фрадков.

Как добавил Катырин, у ОПК РФ большой потенциал, позволяющий решать самые амбициозные задачи. Задачами предприятий ОПК, поставленными главой государства, являются освоение и наращивание выпуска продукции гражданского назначения.

«Здесь на помощь оборонке может прийти наш инновационный и высокотехнологичный бизнес. Торгово-промышленная палата России совместно с ПСБ будет работать над выстраиванием продуктивного диалога между предпринимателями и оборонными предприятиями для реализации их совместных проектов», — рассказал президент ТПП.

В настоящее время предприятия ОПК реализуют масштабную программу диверсификации в рамках выполнения задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным в 2016 году: довести долю производимой гражданской продукции и товаров двойного назначения к 2025 году до 30% от общего объема производства, а к 2030 году — до 50%. При качественном взаимодействии предприятий ОПК и частного бизнеса задача выполнима.

ПСБ будет способствовать трансформации идей МСБ в успешные проекты.

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