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Военный эксперт оценил новейший противолодочный комплекс «Ответ»

Военный эксперт Болтенков: комплекс «Ответ» — это шаг вперед российской оборонной промышленности
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Противолодочный комплекс «Ответ» — это шаг вперед российской оборонной промышленности. Об этом в среду, 15 декабря, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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По его словам, в настоящее время на многих кораблях стоят комплексы «Метель» или «Раструб-Б», еще советские комплексы, которым требуется современная замена.

«Комплекс «Ответ» — это новое поколение, шаг вперед российского оборонно-промышленного комплекса. В головной части ракеты «Ответа» находится компактная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Принцип действия простой: ракеты комплекса доставят в нужную точку самонаводящуюся торпеду, которая, оказавшись в воде, найдет и уничтожит цель», — указал эксперт.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в Японском море произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ», которая успешно поразила подводную цель. В ведомстве отметили, что для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты «Оникс» и «Калибр».

«Ответ» состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14. В головной части ракеты «Ответа» находится малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Максимальная дальность стрельбы ракетой комплекса в варианте для надводных кораблей — 40 км.

Модернизированный «Маршал Шапошников» получил универсальные пусковые установки ЗС-14 на 16 ракет вертикального старта. Туда можно зарядить различные комбинации противокорабельных и противолодочных боеприпасов, а также крылатые «Калибры» для атаки сухопутных целей. Возможно применение и перспективных гиперзвуковых «Цирконов», которые не перехватываются современными средствами ПВО.

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