Экстрим-парк в Казани получил всероссийскую премию «Время молодых»

Казанский экстрим-парк «Урам» завоевал всероссийскую премию. Об этом в своем Instagram сообщил глава республики Рустам Минниханов.

На первой Всероссийской премии «Время молодых» парк выиграл в номинации «Лучшее место для молодежи». «Так держать! Алга!» — написал руководитель Татарстана.

Крытый комплекс «Урам» начал работать 22 ноября. А уличная часть принимает посетителей уже с конца лета прошлого года. Она является самой большой среди экстрим-парков России, уточняет ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что Казани выделят более 1,8 млрд рублей на строительство Вознесенского тракта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства распределяются из резервного фонда страны для ускорения строительства дорог.