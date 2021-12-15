Фигуранты «ингушского дела» получили от 7,5 до 9 лет колонии

Кисловодский городской суд 15 декабря вынес приговор по делу организаторов акций против изменения границ между между Ингушетией и Чечней, которые проходили в 2019 году в Магасе. Фигуранты дела получили от 7,5 до 9 лет колонии.

Подсудимых Маслага Ужахова, Ахмеда Барахоева и Мусу Мальсагова приговорили к 9 годам, Исмаила Нальгиева — к 8 годам, а Зарифу Саутиеву — к 7 годам 6 месяцам лишения свободы

В 1993 году власти Чечни и Ингушетии заключили соглашение, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошел к Ингушетии. Однако окончательной демаркации границы не произошло

В сентябре 2018 года главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение, закрепляющее административную границу между регионами, которая оставалась неуточненной после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ равноценно распределил между республиками нежилые территории Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни.

Документ не противоречил федеральному законодательству

и нормативно-правовым актам РФ. Вместе с тем, ингушская оппозиция воспользовалась отсутствием разъяснительной работы с населением и адекватных мер по предупреждению волнений в своих целях.

В марте 2019 года в ходе акции в Магасе организаторы выступили с призывами к собравшимся. Однако после официального окончания мероприятие быстро переросло в несанкционированный митинг. Мальгасов призывал собравшихся оставаться на площади. Шестеро организаторов находились там до утра.

В результате проведенного анализа видеозаписей было установлено, что в несанкционированном митинге участвовало 380 человек, включая около 50 вступивших в физический контакт с военнослужащими Росгвардии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 282.1 «Организация экстремистского сообщества», ст. 239 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан» и ст. 318 «Применение насилия в отношении представителя власти». Была задокументирована причастность к беспорядкам 49 фигурантов, в том числе 8 организаторов.