Прямой эфир
Политика
Совет Федерации одобрил закон о публичной региональной власти
Мир
Переговоры помощника госсекретаря США с Рябковым завершились
Наука
Рогозин сообщил о способности МКС проработать до 2030 года
Мир
Ракетный эсминец ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное
Армия
Российский фрегат поразил цель ракетой новейшего комплекса «Ответ» в Японском море
Мир
Первую часть ЖД между РФ и КНР через Монголию запустят летом 2022 года
Мир
Заход французского фрегата в Черное море назвали маркетинговой уловкой
Мир
Палата представителей США одобрила увеличение предела госдолга до $31,4 трлн
Мир
NI назвал современную военную технику РФ гарантом ненападения со стороны Запада
Общество
Онкологи останутся в поликлиниках на время создания центров онкопомощи

Фигуранты «ингушского дела» получили от 7,5 до 9 лет колонии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кисловодский городской суд 15 декабря вынес приговор по делу организаторов акций против изменения границ между между Ингушетией и Чечней, которые проходили в 2019 году в Магасе. Фигуранты дела получили от 7,5 до 9 лет колонии.

Конституционный раздел: Чечня и Ингушетия сохранили согласие
Документ об установлении границ между двумя республиками не противоречит Основному закону РФ

Подсудимых Маслага Ужахова, Ахмеда Барахоева и Мусу Мальсагова приговорили к 9 годам, Исмаила Нальгиева — к 8 годам, а Зарифу Саутиеву — к 7 годам 6 месяцам лишения свободы

В 1993 году власти Чечни и Ингушетии заключили соглашение, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошел к Ингушетии. Однако окончательной демаркации границы не произошло

В сентябре 2018 года главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение, закрепляющее административную границу между регионами, которая оставалась неуточненной после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ равноценно распределил между республиками нежилые территории Надтеречного района Ингушетии и Малгобекского района Чечни.

Документ не противоречил федеральному законодательству
и нормативно-правовым актам РФ. Вместе с тем, ингушская оппозиция воспользовалась отсутствием разъяснительной работы с населением и адекватных мер по предупреждению волнений в своих целях.

В марте 2019 года в ходе акции в Магасе организаторы выступили с призывами к собравшимся. Однако после официального окончания мероприятие быстро переросло в несанкционированный митинг. Мальгасов призывал собравшихся оставаться на площади. Шестеро организаторов находились там до утра.

В результате проведенного анализа видеозаписей было установлено, что в несанкционированном митинге участвовало 380 человек, включая около 50 вступивших в физический контакт с военнослужащими Росгвардии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 282.1 «Организация экстремистского сообщества», ст. 239 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан» и ст. 318 «Применение насилия в отношении представителя власти». Была задокументирована причастность к беспорядкам 49 фигурантов, в том числе 8 организаторов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021