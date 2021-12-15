Ледовый городок за 11,5 млн строят в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на Театральной площади идет строительство ледового городка. Проект оценивается в 11,5 млн рублей. На территории уже установили часть скульптур, собрали каркас горок и начали монтировать светодиодный шатер вокруг елки.

В этом году темой городка стало 85-летие студии «Союзмультфильм». Планируется установить в общей сложности 27 тематических композиций и скульптур. Так, у памятника Черепановым уже появились ледяные герои из сказов Бажова. В ближайшее время из ледяной глыбы вырежут самую знаменитую героиню сказов уральского писателя — Хозяйку Медной горы.

Над скульптурами работают мастера из Екатеринбурга и Москвы. Руководитель проекта Эдуард Пономаренко рассказал ТагилСити.Ру, что в этом году работы начались позже из-за погодных условий, но должны завершиться точно в срок. Сдача городка запланирована на 25 декабря, а демонтируют его 25 января.

Ранее сообщалось, что в следующем году в Нижнем Тагиле пройдет фестиваль «Стенография». Его проведут в честь 300-летнего юбилея города. Улицы украсят новые объекты стрит-арта.