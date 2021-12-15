Volkswagen в 2022 году представит новый пикап Amarok

Немецкая компания Volkswagen в 2022 году представит пикап Amarok нового поколения. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 15 декабря.

«Новый Amarok — это переосмысление привычного дизайна и внутренней составляющей. Инновационный подход расширит потенциальный функционал автомобиля и даст возможность для более широкого оснащения», — говорится в сообщении.

Новый пикап Volkswagen Amarok предложат в версии с двойной кабиной. Автомобиль получит рельефный капот, массивные колесные арки, рейлинги на крыше. В салоне установят большой сенсорный дисплей мультимедийной системы и цифровую приборную панель.

Volkswagen Amarok второго поколения оснастят 2,0-литровым турбодизельным двигателем и бензиновым мотором 2,3 л. Также модель предложат с новым 3,0-литровым дизельным агрегатом V6, отдача которого пока неизвестна.

Новый Amarok будет доступен для заказа только в нескольких западных странах. На российском рынке данная модель не ожидается.

3 ноября сообщалось, что Volkswagen представила новый купе-кроссовер ID.5. Продажи модели начнутся в Европе в 2022 году.

Автомобиль построен на базе кроссовера ID.4. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0.26. На европейском рынке модель будет предлагаться в модификациях Pro, Pro Performance и GTX.