Прямой эфир
Политика
Совет Федерации одобрил закон о публичной региональной власти
Мир
Переговоры помощника госсекретаря США с Рябковым завершились
Наука
Рогозин сообщил о способности МКС проработать до 2030 года
Мир
Ракетный эсминец ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное
Армия
Российский фрегат поразил цель ракетой новейшего комплекса «Ответ» в Японском море
Мир
Первую часть ЖД между РФ и КНР через Монголию запустят летом 2022 года
Мир
Заход французского фрегата в Черное море назвали маркетинговой уловкой
Мир
Палата представителей США одобрила увеличение предела госдолга до $31,4 трлн
Мир
NI назвал современную военную технику РФ гарантом ненападения со стороны Запада
Общество
Онкологи останутся в поликлиниках на время создания центров онкопомощи

Лидеры России и Китая начали встречу по видеосвязи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин начали встречу по видеосвязи.

Встреча началась в 11:07 по мск.

Путин отметил, что отношения РФ и Китая отличает решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства.

«Между нашими странами сформирована новая модель сотрудничества, базирующаяся в том числе на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга, решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства», — подчеркнул глава российского государства.

Полуочная ставка: что обсудят лидеры КНР и США на первой встрече
И в каких сферах отношений двух держав стоит и не стоит ждать подвижек

О том, что Путин и Си Цзиньпин планируют 15 декабря провести встречу в формате видеоконференции, сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин 13 декабря.

В тот же день в Кремле сообщили, что лидеры подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсудят приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу.

14 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что саммит будет чрезвычайно важным и продолжительным. Песков заявил, что в ходе разговора лидеры будут обсуждать в том числе агрессивную риторику НАТО и напряженную ситуацию в Европе.

14 октября российский президент в интервью CNBC назвал председателя КНР своим другом. По его словам, двустороннее взаимодействие идет на пользу как народу Китая, так и России и создает устойчивость в международных делах.

28 июня лидеры двух стран объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Председатель КНР назвал договор ярким примером построения международных отношений нового типа.

14 июня Путин назвал достигнутый Россией уровень отношений с Китаем беспрецедентно высоким, однако указал на попытки извне разрушить эти связи. Российский лидер подчеркивал, что между Пекином и Москвой сложились отношения стратегического партнерства, которых не было ранее, а также был достигнут «высокий уровень доверия и сотрудничества», причем, по его словам, по всем направлениям, в том числе в политике, экономике, сфере технологий и в военно-техническом сотрудничестве.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021