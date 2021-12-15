Лидеры России и Китая начали встречу по видеосвязи

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин начали встречу по видеосвязи.

Встреча началась в 11:07 по мск.

Путин отметил, что отношения РФ и Китая отличает решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства.

«Между нашими странами сформирована новая модель сотрудничества, базирующаяся в том числе на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга, решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства», — подчеркнул глава российского государства.

О том, что Путин и Си Цзиньпин планируют 15 декабря провести встречу в формате видеоконференции, сообщил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин 13 декабря.

В тот же день в Кремле сообщили, что лидеры подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсудят приоритеты сотрудничества на дальнейшую перспективу.

14 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что саммит будет чрезвычайно важным и продолжительным. Песков заявил, что в ходе разговора лидеры будут обсуждать в том числе агрессивную риторику НАТО и напряженную ситуацию в Европе.

14 октября российский президент в интервью CNBC назвал председателя КНР своим другом. По его словам, двустороннее взаимодействие идет на пользу как народу Китая, так и России и создает устойчивость в международных делах.

28 июня лидеры двух стран объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Председатель КНР назвал договор ярким примером построения международных отношений нового типа.

14 июня Путин назвал достигнутый Россией уровень отношений с Китаем беспрецедентно высоким, однако указал на попытки извне разрушить эти связи. Российский лидер подчеркивал, что между Пекином и Москвой сложились отношения стратегического партнерства, которых не было ранее, а также был достигнут «высокий уровень доверия и сотрудничества», причем, по его словам, по всем направлениям, в том числе в политике, экономике, сфере технологий и в военно-техническом сотрудничестве.