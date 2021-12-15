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Летевший из Екатеринбурга самолет экстренно сел в Нижнем Новгороде

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Лайнер компании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Екатеринбург–Москва, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде, после того как один из пассажиров сообщил о недомогании. Об этом в среду, 15 декабря, сообщила ТАСС пресс-служба компании.

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«Для оказания своевременной медицинской помощи командир судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Нижнего Новгорода и вызвать бригаду скорой помощи», — сказано в сообщении.

Отмечается, что самолет штатно приземлился в Нижнем Новгороде.

Стало известно, что пассажир был доставлен в одно из городских медучреждений.

Ранее, 12 декабря, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об инциденте с разворотом лайнера «Уральских авиалиний» над Черным морем из-за неизвестного воздушного судна.

Согласно сообщению СК, опубликованному 12 декабря на сайте ведомства, Бастрыкин поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Павлу Выменцу доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве.

Как писал портал E1.RU,речь идет о рейсе U6-219. Инцидент произошел в 50 км от берега. Позднее самолет благополучно сел в Сочи.

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