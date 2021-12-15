На заводе задержанного владельца «Листвяжной» произошел пожар

В Кемеровской области произошел пожар в покрасочной камере лакокрасочного цеха завода «Химмаш», который входит в холдинг владельца шахты «Листвяжная» Максима Федяева. Об этом в среду, 15 декабря, сообщили в минпромторге Кузбасса.

Возгорание произошло в 08:30. Пожар начался в малярной камере вагоносборочного цеха № 3. Все работники цеха были оперативно эвакуированы.

Пожарные службы прибыли своевременно, в 10:00 пожар был полностью ликвидирован, отметили в ведомстве.

В данный момент ведет работу внутризаводская комиссия по расследованию произошедшего.

Ранее в среду президенту холдинга «СДС Уголь» — компании, которая владеет кемеровской шахтой «Листвяжная», — Михаилу Федяеву предъявили обвинение по двум статьям. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствие»).

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.