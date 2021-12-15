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В ГИБДД напомнили правила перевозки детей в автомобилях

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Столичная Госавтоинспекция 15 декабря напомнила водителям о правилах перевозки детей в автомобиле.

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«Перевозите маленьких пассажиров в автомобиле с использованием специальных детских удерживающих устройств. Обеспечьте должный уровень и качество безопасности своих детей в автомобилях. Не допускайте нарушений правил дорожного движения. Помните, что при перевозке ребенка в автомобиле вы несете двойную ответственность!» — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

В ГИБДД отметили, что с начала декабря 2021 года почти 2,1 тыс. раз водители рисковали жизнями детей, нарушая правила их перевозки в автомобиле.

За нарушение правил перевозки несовершеннолетних предусмотрен административный штраф — 3 тыс. рублей.

22 ноября стало известно, что более 50% всех аварий на дороге с погибшими и пострадавшими в Москве приходится на период с 12:00 до 21:00. Меньше всего аварий зафиксировано с 3:00 до 6:00.

При этом пик аварийности приходится на интервал с 18:00 до 21:00. В указанное время суток негативными факторами являются высокая интенсивность движения автотранспорта и плохая видимость пеших участников дорожного движения в зимний период.

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