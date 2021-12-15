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Хакеры похитили деньги банка с его корсчета в ЦБ впервые с 2018 года

Group-IB: хакеры похитили деньги российского банка с его корсчета в ЦБ впервые с 2018 года
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Хакерская группировка MoneyTaker смогла похитить деньги российского банка с его корсчета в Центробанке впервые с 2018 года. Об этом 15 декабря сообщается в отчете компании Group-IB.

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«После долгого затишья группа MoneyTaker успешно атаковала российский банк. Очевидно, что злоумышленники на этом не остановятся и будут продолжать атаковать АРМ КБР», — говорится в отчете.

Средства одного из банков украли через атаку на автоматизированное рабочее место клиента Банка России (АРМ КБР). Сумма хищения составила 500 млн рублей.

Как сообщил источник РБК на рынке кибербезопасности, пострадал действующий «не очень крупный банк». Еще один собеседник рассказал, что это был маленький банк не из первой сотни.

Представитель Банка России заявил, что регулятору известно об инциденте.

В прошлый раз MoneyTaker успешно атаковала ПИР Банк летом 2018 года. Злоумышленникам тогда удалось украсть с корсчета в ЦБ более 58 млн рублей. В октябре 2018 года регулятор отозвал лицензию у этого банка.

Ранее, 29 сентября, специалисты компании Orange Business Services выяснили, что с 16 по 25 сентября произошло более 75 DDoS-атак на российские финансовые организации. Банк России также зафиксировал в сентябре повышенное количество DDOS-атак. Однако, по словам представителя ЦБ, большинство из них имели невысокие технические характеристики и были отражены штатным образом средствами защиты финансовых организаций.

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