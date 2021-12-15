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В Нижегородской области на пути ВСМ нашли археологическое наследие

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Археологи обнаружили в Новгородской области исторические находки на участке, где проектируются рельсы высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Об этом 15 декабря пишет газета «Деловой Петербург».

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По заказу «НИПИИ ЭТ Энерготранспроект» была проведена историко-культурная экспертиза на участке 150 км будущей трассы шириной 100 м. Специалисты обнаружили восемь объектов археологического наследия, в том числе III–II тысячелетия до н. э. Кроме того, рядом с проектируемой трассой обнаружился ряд известных памятников археологии.

По результатам экспертизы проведение на планируемом участке строительных работ становится невозможным, но опрошенные газетой эксперты указали, что в действительности угрозы проекту нет.

«Что касается археологии, у нас некритичная ситуация, никоим образом она не станет препятствием. Если на участке есть памятники, первая экспертиза всегда отрицательная», — сообщила автор историко-культурной экспертизы Елена Торопова.

По ее словам, в дальнейшем предстоит с учетом полученных данных определить мероприятия, необходимые для начала строительства. Пока информации по разработке разделов от заказчика не поступало. Кроме того, необходимо дождаться результатов археологической экспертизы в Московской, Тверской и Ленинградской областях.

В свою очередь транспортный инженер и автор Telegram-канала «Сказочный проектировщик» Иван Вергазов предположил, что, если археологи воспротивятся реализации проекта, трасса пройдет локально правее или левее.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург, которая будет проходить также через Тверскую и Нижегородскую области. Стоимость строительства оценивалась в 1,5 трлн рублей. Строительство магистрали планируют начать в 2021 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Дорога через тысячелетия: археологические находки могут изменить трассу ВСМ».

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